Госсекретарь США отказался признать, что Россия тянет время.

США окончательно отошли от намерения быстро закончить войну в Украине. Теперь Белый Дом обещает добиваться мира в Украине "столько, сколько будет нужно". Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, сообщает Госдепартамент.

"Мы пытаемся достичь мира. Мы преданы попыткам достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам заключение соглашения через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это зависит не от нас. Это зависит от россиян и украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, чьи санкции, как я считаю, придется учитывать в рамках любого окончательного соглашения", - заявил он.

Во время брифинга один из журналистов напомнил, что месяц назад, начиная переговоры с РФ в Саудовской Аравии, сам Рубио называл эти встречи одним из способов понять, действительно ли Россия хочет мира или просто тянет время. В связи с этим журналист прямо спросил, готов ли Рубио сейчас сказать, что Россия таки тянет время.

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"Ну, я не готов выносить об этом суждения. Они встречаются с нами. Они разговаривают с нами. Они делают предложения. Они согласны на прекращение огня, но с условиями, которые мы должны проанализировать. Я не готов характеризовать это как то или другое. И я никогда не говорил, что это будет просто. Надо много работать с обеими сторонами, в частности с российской, с которой мы не общались годами", - ответил Рубио.

Обещания Трампа о сроках окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, став президентом, сможет закончить войну в Украине за 24 часа. Он подчеркивал свои хорошие отношения с президентами Украины и России, утверждая, что это позволит ему быстро достичь мирного соглашения.

Однако после вступления в должность президента США Трамп признал, что быстрое завершение конфликта является более сложной задачей, чем он ожидал. Он отметил, что война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться, и выразил намерение работать над скорейшим ее завершением.

Спецпредставитель Трампа Кит Келог начал говорить о 100 днях, которые необходимы на окончание войны в Украине.

Впоследствии Трамп уточнил свои предыдущие заявления, отметив, что его обещание завершить войну за 24 часа было высказано "с долей сарказма". Он пояснил, что на самом деле имел в виду свое желание как можно быстрее положить конец конфликту, а не конкретный временной промежуток.

Стоит также заметить, что выражение "столько, сколько потребуется" часто использовал Джо Байден и его подчиненные, когда описывали свою стратегию поддержки Украины. За это трамписты часто критиковали его.

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