США пока хотят оценить, насколько "серьезно" Москва настроена на окончание войны в Украине, утверждает Тэмми Брюс.

Встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии, запланированнуя на вторник, 18 февраля, не стоит рассматривать как продвижение в переговорах об Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщила русская служба Би-би-си.

По словам пресс-секретаря, речь идет лишь о первом шаге, во время которого "США оценят, насколько "серьезно" Москва настроена на окончание войны в Украине".

Отмечается, что это подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, который будет участвовать во встрече в Эр-Рияде вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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По его словам, пока стороны планируют "договариваться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика".

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ. Со стороны США в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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