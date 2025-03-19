По словам Дмитрия Пескова, такая встреча может состояться в будущем.

Во время своего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор не обсуждали личную встречу. Об этом заявил в комментарии для росСМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что есть общее понимание того, что она может состояться в будущем.

Известно, что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что встреча между двумя президентами может состояться. Он отметил, что между сторонами есть "взаимопонимание", однако он не уточнил подробностей относительно такой встречи.

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Переговоры Трампа и Путина - что известно

Как писал УНИАН, 18 марта между российским диктатором и президентом США состоялись переговоры. В Bloomberg отметили, что отказ Путина от 30-дневного прекращения огня в Украине является неудачей для США.

По словам экспертов, после такого разговора Трамп начнет оказывать давление на Россию, ведь он понял, что Путин блокирует мир.

В то же время сам президент США рассказал о переговорах с Путиным. По его словам, во время разговора они обсуждали "многие элементы договора о мире".

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, наконец, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной", - отметил он.

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