Уиткофф заявил, что российские беспилотники нанесли удар до того, как Путин приказал остановиться

Спецпредставитель США Стив Уиткофф опроверг утверждения о том, что Россия нарушила договорённость о ненападении на украинскую энергетическую инфраструктуру, которая была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Он также назвал это решение "прорывом", который может положить конец глобальной изоляции Москвы и возродить энергетические проекты, такие как газопровод "Северный поток – 2", пишет Bloomberg.

Уиткофф заявил, что серия российских ударов дронами по объектам инфраструктуры Украины, произошедшая вскоре после телефонного разговора Трампа с Путиным, была запущена до того, как российский лидер смог отдать приказ своим силам прекратить атаки...

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Однако бомбардировки, как сообщается, продолжались ещё несколько часов после этого.

"Путин отдал приказ в течение 10 минут после разговора с президентом [Трампом], предписав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Любые удары, которые произошли прошлой ночью, были нанесены до этого приказа. Я склонен верить, что Путин действует добросовестно", — сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, российские официальные лица сообщили ему утром, что семь дронов, которые уже были в воздухе, когда Путин отдал приказ, были вскоре сбиты российскими силами. Версия Уиткоффа совпадает с заявлениями Кремля и Министерства обороны РФ.

СМИ пишет, что российские атаки все же не прекратились. В Киеве и других регионах раздавались мощные взрывы. Удары серьёзно повредили энергетические объекты в центральной и восточной части Украины, вынудив "Укрзализныцю" изменить маршруты поездов и оставив тысячи людей без электричества. Россия нанесла новый удар в тот момент, когда железнодорожные рабочие пытались устранить повреждения.

Что еще известно о договоренности между Путиным и Трампом

СМИ оккупантов распространяли обратные месседжи. В Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" сообщается, якобы семь российских дронов, которые были нацелены на объекты энергосистемы Украины в Николаевской области (связанные с военно-промышленным комплексом), были уничтожены российскими же средствами ПВО (6 - системой "Панцирь", еще один - истребителем).

При этом Минобороны РФ обвинило Украину в том, что через несколько часов она атаковала тремя дронами энергообъект России в станице Кавказская. "Объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. При падении БПЛА произошла разгерметизация резервуара с возгоранием на 1,7 тыс. кв. м, идет тушение", - говорится в публикации.

"Действия киевского режима" российское Минобороны назвало "специально подготовленной провокацией". При этом вскоре прессекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина вскоре после разговора Трампа и Путина оказалась под ударом "шахедов". Тогда же стало известно о падении БПЛА на крышу сумской больницы.

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