Пресс-секретарь главы Кремля сказал, что некоторые западные СМИ "участвуют в кампании по срыву переговоров".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию войны в Украине продолжается. По его словам, Украина и Европа якобы мешают мирному процессу, пишут росСМИ.

Песков раскритиковал Украину за то, что украинские дроны продолжают атаковать российские регионы.

"Как минимум можно сказать, что эти действия Киева они диссонируют со стремлением, наверное, к мирному процессу. Да и, конечно, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", - сказал Песков.

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Он заявил в разговоре с журналистами, что в Европе идут дискуссии относительно отправки военных в Украину. Песков считает, что это будет прямое вмешательство других стран в войну. Кроме того, он обвинил европейские страны в участии в конфликте, так как они поставляют оружие Украине.

Песков также добавил, что у "России и США есть определенные расхождения в вопросе урегулирования войны". Тем не менее он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа сбалансирована в своем подходе.

Помимо этого пресс-секретарь главы Кремля сказал, что некоторые западные СМИ "участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине", а также "подзадоривают США на введение новых санкций".

США готовы ввести санкции против РФ - что известно

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе. Отмечается, что глава Вашингтона все больше разочаровывается продолжающимися нападениями на Украину.

В издании добавили, что если этот последний рывок не сработает, Трамп рассматривает возможность отказаться от мирных переговоров. При этом неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Вашингтон продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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