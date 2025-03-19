Российский диктатор проигнорировал требование президента США, а тот этого как будто и не заметил, пишет издание.

Российский диктатор Владимир Путин отверг требование президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине, не заплатив за это никакой цены. Между тем Трамп этого, вероятно, и не заметил. Об этом говорится в анализе переговоров американского и российского руководителей издания The Telegraph.

Издание напоминает, что после переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, на которых Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что "теперь мяч на стороне России". И телефонный разговор Путина с Трампом во вторник "был как раз тем моментом, когда мяч нужно было вернуть".

Но, отмечает издание, главным публичным результатом стал отказ Путина от полного прекращения огня и согласие лишь приостановить атаки на "энергетику и инфраструктуру". Да и это соглашение, говорится, просуществовало недолго: уже через несколько часов российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Славянска в Донецкой области.

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Что касается реакции Трампа, то, отмечается, учитывая позицию Путина, он должен был бы объявить, что США предоставят Украине больше оружия, или усилить давление на российского диктатора, однако заявление Белого дома ничего такого не содержит.

"Наоборот, в нем с энтузиазмом рассказывается о том, какие преимущества имеет "улучшение двусторонних отношений между США и Россией", включая "огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность", - говорится в материале.

Издание делает вывод о том, что Путин снова игнорирует требование Трампа и за это "не платит никакой цены".

Также подчеркивается, что прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, на которое согласился Путин, "означает гораздо меньше, чем кажется". The Telegraph пишет, что в последние недели удары украинских беспилотников по НПЗ и другим объектам в глубине России, вероятно, нанесли больший ущерб за последние недели, чем "шквал российских ракет в другом направлении". Поэтому, заявив о согласии не бить по энергетике и инфраструктуре, Кремль просто закрепил выгодный для себя баланс, а Украина получила еще больше ограничений.

"Путин выполнил свой знакомый трюк, согласившись на что-то, что связывает руки Украине гораздо сильнее, чем его", - говорится в материале.

В то же время издание выразило обеспокоенность и тем, что Трамп и Путин могли обсуждать что-то такое, что не вошло в публичные заявления, мол, разговор был очень долго, поэтому "относительное отсутствие содержания в отчетах само по себе должно вызывать подозрения".

"Что еще обсуждали Трамп и Путин и какие частные договоренности они могли заключить? Украина и остальная Европа не участвуют в этих переговорах: они могут только догадываться, что может происходить за кулисами", - говорится в публикации.

Результаты переговоров Трампа и Путина

Как сообщал ранее УНИАН, Путин выдвинул Трампу условия для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ. Также, как сообщили в Кремле, российский диктатор поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Издание The New York Times написало, что Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли". Диктатор не принял условий более масштабного прекращения огня на 30 дней, которое предложили США и Украина. Это означает, что нападения на гражданских лиц, города и порты будут продолжаться.

Между тем сам Трамп назвал свой разговор с Путиным "очень хорошим и продуктивным"."Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, наконец, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной", - заявил он.

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