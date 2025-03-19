По мнению экс-премьера Британии, российский правитель хочет "сделать Украину вассальным государством России".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на результат переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Путин отвергает безусловное прекращение огня. Об этом говорится в заметке Джонсона на платформе Х.

"Какой сюрприз - Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев", - отметил экс-премьер-министр Великобритании.

По его мнению, российский правитель хочет "сделать Украину вассальным государством России" и смеется над союзниками Украины.

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"Он хочет разоружить Украину. Он хочет нейтрализации Украины. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами", - заявил Джонсон.

Переговоры Трампа и Путина: какой результат

Как сообщал ранее УНИАН, Путин выдвинул Трампу условия для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ. Также, как сообщили в Кремле, российский диктатор поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Издание The New York Times написало, что Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли". Диктатор не принял условий более масштабного прекращения огня на 30 дней, которое предложили США и Украина. Это означает, что нападения на гражданских лиц, города и порты будут продолжаться.

Стало известно, что США и Россия проведут второй раунд переговоров в Джидде. Спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объявил, что встреча делегаций состоится 23 марта. Россия официально не подтвердила свое присутствие на встрече. Кроме того, неизвестно, будет ли присутствовать делегация Украины.

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