Он призывает ЕС увеличить поддержку Украины.

Россия будет готова к переговорам лишь тогда, когда кремлевский правитель Путин убедится, что победа над Украиной невозможна.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил депутат немецкого Бундестага Михаэль Рот. По его словам, желающие как можно быстрее закончить войну должны предоставить Украине то, в чем она нуждается, поскольку оборона и дипломатия - это две стороны одной медали.

"Крупнейшие европейские страны должны сделать гораздо больше в военном плане, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной. Сейчас пришло время наконец мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшую возможную стартовую позицию для потенциальных переговоров", - заявил политик.

Также он считает, что решение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провести саммит по вопросам Украины в Германии свидетельствует о том, что дальнейшая военная поддержка страны все еще является главным приоритетом.

Переговоры с Россией

Как известно, Москва постоянно заявляет, что якобы не против провести переговоры с Украиной, но только при условии ее капитуляции. Перед первым саммитом мира Путин заявил, что готов прекратить огонь, если украинская армия полностью выйдет из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Также Кремль требует, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО, а другие страны признали оккупированные территории российскими и сняли санкции.

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