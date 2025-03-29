Согласно ему, Белый дом сможет наказать Москву, заработать деньги и прекратить войну в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нуждается в лучших картах, чтобы заставить кремлевского правителя Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну против Украины.

Известные американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам в колонке для The New York Times описали простой способ "улучшить американскую руку". Они предлагают накладывать санкции на всех, кто участвует в продаже российских нефти и газа, в любой стране. Избегать этого Москва могла бы только путем уплаты сборов за каждую поставку:

"Этот платеж назывался бы российской универсальной пошлиной. Он начинался бы с низкого уровня и рос с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения".

Если Россия не будет платить, то вторичные санкции лягут на плечи всех участников транзакции, включая владельцев нефтяных танкеров, страховщиков и покупателей. Авторы мнения напоминают, что компании из Индии и Китая не хотят попасть под американские санкции, импортируя российскую нефть. Кроме того, подобные танкерные перевозки отслеживаются коммерческими сторонами и самими США.

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Экономисты отмечают, что такая пошлина немедленно обеспечила бы США деньги, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых. По их данным, сбор в размере 20 долларов за баррель нефти может приносить до 120 миллионов долларов в день:

"Цель состоит в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но чтобы меньше денег поступало в Кремль. Этот план подорвет способность России продолжать вести войну, а также пополнит государственную казну США. Каждый доллар, собранный Соединенными Штатами, - это доллар, который Россия не сможет потратить на финансирование своей войны".

Такие действия либо заставят Москву сесть за стол переговоров, надеясь на отмену пошлины, либо позволят США ежегодно получать деньги, которыми можно финансировать предложенное Трампом сокращение налогов. Кроме того, РФ фактически вернет деньги, которые были использованы на помощь Украине.

Хаббард и Вольфрам предлагают принять законопроект о введении такого тарифа Конгрессу, чтобы президент мог защитить свои отношения с Путиным.

Мирные переговоры

Как известно, во время президентской гонки Трамп обещал, что закончит войну в Украине за сутки, просто переговорив с президентом Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным.

Недавно Штаты призвали обе страны согласиться на полное прекращение огня. Киев заявил, что сделает это сразу после согласия со стороны Москвы, однако Кремль не соглашается.

Путин заявил, что Россия открыта к переговорам, однако продолжает выдвигать требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Несмотря на это, в администрации Трампа уверяют, что кремлевский правитель стремится прекратить войну.

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