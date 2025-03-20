Он называет Украину "искусственным квазигосударством".

Бывший помощник кремлевского правителя Путина Владислав Сурков заявил, что Москва будет распространять "русский мир" по всем направлениям, насколько ей хватит сил и сколько "Бог даст".

В интервью французскому журналу L'Express он сказал, что победой РФ станет военный или военно-дипломатический разгром Украины и ее разделение на "естественные фрагменты". "На этом пути могут быть маневры, замедления и паузы. Но эта цель будет достигнута", - заявил российский идеолог.

По его словам, за время полномасштабной войны стратегические цели Российской Федерации не изменились, однако тактические "адаптировались по мере реализации стратегии":

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"Я строил официальную идеологию на основе концепции "русского мира", которая уже существовала в философских кругах. У "русского мира" нет границ. Русский мир есть везде, где есть российское влияние в той или иной форме: культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое, гуманитарное... Другими словами, он везде".

Сурков отметил, что масштабы влияния России в разных регионах различаются, но никогда не равны нулю. По его словам, при распространении "русского мира" главное "не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок". Также он заявил, что долговременное решение войны в Украине невозможно без участия Европейского Союза.

"Сбалансированное распределение Украины должно будет включать долю Брюсселя", - добавил экс-советник Путина.

Идеология "русского мира"

Как известно, эта концепция используется в российской политике и пропаганде для обоснования идеи культурного, языкового и политического единства русских, украинцев и беларусов, а также распространения российского влияния на постсоветском пространстве и за его пределами.

"Русский мир" базируется на идее, что Россия является преемницей Киевской Руси, Российской империи и СССР, и поэтому имеет право влиять на соседние страны.

Одним из наиболее влиятельных идеологов современной российской политики, особенно в контексте российского империализма, считается Александр Дугин. В августе 2022 года его дочь погибла в результате взрыва автомобиля на трассе недалеко от Москвы.

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