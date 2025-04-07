Никаких военных там не было: появилось видео удара ракетой по ресторану в Кривом Роге

Владелица ресторана подтвердила, что внутри заведения в тот момент проходила встреча бьюти-мастеров.

Появились кадры российского удара ракетой "Искандер" по ресторану RoseMarie в Кривом Роге, который был нанесен 4 апреля. В РФ заявляют о том, что в заведении якобы "проходила встреча военных командиров и западных инструкторов". Тем не менее эта информация не соответствует действительности, пишет France 24.

На опубликованных кадрах можно заметить сотрудников и посетителей заведения. Очевидно, что никаких военных в ресторане не было.

"Россияне говорят, что стреляли по солдатам, но солдат здесь нет. Это просто ужас. Столько детей погибло", - рассказал журналистам бывший военный по имени Олег, который живет рядом с детской площадкой, по которой был нанесен удар российской ракетой.

Видео дня

Корреспондент издания Гулливер Крегг также опроверг то, что в ресторане находились военные. Более того, владелица заведения Валерия Беликова в разговоре с журналистами поделилась, что в тот день внутри здания проходила встреча бьюти-мастеров.

"Мы только до этого принимали мастеров маникюра и педикюра. Мы сидели на улице, разговорили и услышали взрыв. Я сначала не почувствовала, только увидела, что Лидия вся в крови", - вспомнила Беликова, которая в момент взрыва сидела во дворе ресторана вместе со своей подругой.

На кадрах, которые опубликовало французское издание, можно заметить Валерию и ее подругу, которые сидели на территории ресторана. Также журналисты обратили внимание на то, что здание ресторана устояло, хотя в РФ говорят о том, что ракета якобы попала именно по заведению. В реальности же ударная волна больше всего пришлась на детскую площадку, которая расположена рядом.

Местные жители в разговоре с журналистам предположили, что оккупанты нанесли такой жестокий удар из-за того, что Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Кривому Рогу - важные новости

Ранее Журналисты узнали, что за мероприятие проходило в криворожском ресторане, по которому целилась Россия. Отмечается, что никаких свидетельств того, что на месте удара были военные, нет. Тем не менее в Минобороны РФ продолжают утверждать об обратном.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что РФ якобы "не наносит удары по социальным объектам Украины". Он отрицает то, что оккупанты убили детей во время обстрела города.

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