Пекин заговорил о "политическом вирусе" и угрозе "новой Холодной войны" между США и Китаем

В китайском МИД заявили, что «некоторые политики» распространяют ложь и клевету против Китая.

Определенные политические силы толкают США и Китай на грань «новой Холодной войны».

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Такое заявление сделали в МИД КНР. В министерстве указали, что пока коронавирус еще существует, в США также распространяется «политический вирус», который способствует нападкам и клевете против Китая.

«Некоторые политики игнорируют фундаментальные факти и озвучивают бесчисленные лживые заявления и теории заговора в отношении Китая», - говорится в заявлении МИД Китая в Twitter.

Подчеркивается, что как США, так и Китай получают выгоду от сотрудничества, но в то же время терпят убытки из-за конфронтации.

«Некоторые политические силы в США берут американо-китайские отношения в заложники и толкают две страны на грань «новой Холодной Войны». Это опасная попытка повернуть вспять колесо истории», - подчекривают в МИД Китая.

В Пекине заключили, что США и Китай должны найти способ «мирного сосуществования», несмотря на всю разницу между культурой и политическими системами стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "ошибка" Китая повлекло распространение пандемии COVID-19. Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео уверял, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником нового коронавируса является Уханський институт вирусологии.

В США могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать с американскими специалистами во время расследования происхождения новой коронавирусной инфекции.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в интервью для ABC News обвинил Китай в непреднамеренном распространении COVID-19 через туристов.

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