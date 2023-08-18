Не бойтесь Китая и не преувеличивайте его возможностей. На самом деле это очень слабая экономически, финансово и даже в военном плане страна. Просто некоторые попадают под магию этого выражения "вторая экономика мира", номинального ВВП и количества населения.

На самом деле "вторая экономика" еще ничего не значит. Нельзя сравнивать экономики стран - это очень субъективно. Если брать Китай по площади, количеству населения, природным ресурсам, номинальному ВВП, то он выиграет у той же Германии, но если все то разделить между всеми немцами и всеми китайцами - последние оказываются нищими. А если взять ВВП не одной Германии, а всего ЕС, то "вторая экономика мира" тихонько уходит в лес.

Китайцы очень бедные. Некоторые очарованы средней зарплатой в 700-800 долларов. Но это с учетом больших городов. А в провинции, где проживает 80% населения, зарплата 160-200 долларов. Причем литр молока стоит 2 доллара. В целом уровень цен в Китае выше украинского в 1,5 раза. То есть китаец из условной провинции Хунань намного беднее украинца из Житомирщины.

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Китай называют "мастерской мира", но в современном мире это скорее слабость, а не преимущество

Экономика Китая полностью зависит от западных технологий. Китай называют "мастерской мира", но в современном мире это скорее слабость, а не преимущество. Где-то приходилось читать, что на каждом смартфоне китайцы зарабатывают 1-2 доллара, а остальное - японцы, немцы, голландцы, американцы, которые эти смартфоны и приложения для них разрабатывают.

Армия Китая тоже не блестящая. Основная часть боевой техники - это копия российской. Например, БМП ZBD-04A сделана по лицензии с российской БМП-3. Танки по вооружению и комплектации не дотягивают даже до старых российских образцов типа Т-72. Основа авиации - либо старые советские Су-27, либо их лицензионные модификации. И их чуть больше двухсот на всю страну.

Скажут: зато солдат у них много и ядерное оружие. Но секундочку: Индия давно уже обошла Китай по количеству населения и тоже имеет ядерное оружие. Индийская армия занимает третье место в мире по численности. И что? Почему никто Индию не боится?

А еще не будем забывать, что Китай - страна закрытая, управляемая коммунистическим режимом, который тратит колоссальные ресурсы на "надувание щек", на показуху. Здесь Пекин и Москва - как близнецы-братья. На самом деле даже новейшие китайские "вундервафли" типа ЗРК HQ-22, хуже российских С-300, и их почему-то никто, кроме стран "третьего мира" типа Таиланда, Туркменистана, Сербии, Мьянмы покупать не спешит.

"Китайскому чуду", которым так некоторые восхищались, пришел конец

В последнее время экономика Китая вошла в жестокий штопор. Экспорт и импорт сокращаются. Зависимость от иностранных компаний и правительств растет. "Китайскому чуду", которым так некоторые восхищались, пришел конец. И дальше будет только хуже, вот увидите.

Для иллюстрации, посмотрите не на китайские танки, а на фото ночного Китая из космоса. На нем четко видно хорошо освещенной примерно 20% территории. Это преимущественно морское побережье. И сравните с Южной Кореей и Японией. Да что там - с Индией сравните.

Павел Бондаренко, писатель, журналист