Поезд двигался со скоростью почти 100 км/ч, обошлось без пострадавших.

В Индии товарный поезд с 53 вагонами, который перевозил щебень, проехал без машиниста более 70 км. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что поезд направлялся в Пенджаб из Джамму на северо-западе страны. Он остановился в Катуа, чтобы сменить экипаж. Когда машинист и его помощник покинули поезд, ручной тормоз не был задействован, и поезд съехал по наклонной колее.

"Он достиг ориентировочной скорости почти 100 км/ч, когда он двигался через примерно пять станций, прежде чем его остановили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд остановился в селе Учи Басси. Железнодорожные переезды на его пути были закрыты из соображений безопасности после того, как была поднята тревога. Никто не пострадал, и потенциально серьезную аварию удалось предотвратить после того, как служащий железной дороги помог уменьшить скорость поезда, поставив деревянные блоки на рельсы перед ним.

"Сообщений о пострадавших во время инцидента нет. ... Точную причину инцидента еще предстоит установить", - сообщили официальные лица.

Последние инциденты с поездами в мире

В России из-за пьяного машиниста столкнулись два поезда. Машинист уговорил помощника пройти вместо него медосмотр, фельдшер не заметил.

46-летний машинист Андрей прибыл на смену, будучи уже пьяным. Позже он продолжил употребление алкогольных напитков прямо в кабине тепловоза.

Через несколько часов он попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не успел. В результате, тепловоз столкнулся поездом, и с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда и сам локомотив.

Также УНИАН сообщал, что в Польше грузовой поезд сошел с рельсов. Движение поездов до станции Медика (Перемышльское направление) было приостановлено.

Кроме того, было задержано движение двух украинских поездов: 31 Запорожье - Перемышль и 74 Перемышль - Харьков.

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