В Европе не оценили "медийный трюк" российского диктатора.

Объявленное Кремлем "пасхальное перемирие" на фронте в Украине является лишь "медийным трюком", который не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Это как объявить голодовку между завтраком и обедом и тайком есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о том, что было совершено несколько атак, поэтому объявленное прекращение огня - это, скорее медийный трюк, чем реальность", - сказал он.

При этом чешский дипломат выразил сомнение, что Россия вообще заинтересована в окончании войны.

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Путинское "перемирие" на Пасху

Как писал УНИАН, вчера под вечер российский диктатор внезапно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии", которое однако его армия систематически нарушала с самого начала. Украинские военные тоже получили приказ не открывать огонь первыми, но им разрешили реагировать на российские удары.

Президент Владимир Зеленский скептически оценил путинское "перемирие" менее чем на полтора суток и предложил прекратить огонь на 30 суток, как это предложили США и Украина еще в начале марта. Однако в Кремле ответили, что продлевать режим прекращения огня не планируют.

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