Очередное безумное заявление сделал российский пропагандист Соловьев, возмущаясь перспективой получения Украиной американских систем залпового огня.

Российские пропагандисты продолжают угрожать ядерной войной странам НАТО, которые передают Украине оружие. На этот раз рупор Кремля Владимир Соловьев предложил нанести удар по "центрам принятия решений".

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из федеральных каналов.

"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема, потому что, извините, ядерная держава. Ставки постоянно повышаются", - заявил он.

Кремлевский рупор обвинил США в затягивании прокси-войны с РФ" и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмущает перспектива передачи систем залпового огня.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений. И нам будет наплевать на статью 5 НАТО (о коллективной обороне - УНИАН)", - пригрозил Соловьев.

Угроза ядерного удара-что известно

Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживаются президент и генеральный директор Национального американского Фонда поддержки демократии Деймон Уилсон и экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Последний считает, что Путин готов к этому шагу, но боится за себя и собственное окружение.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия. Однако в РФ и далее звучат угрозы начать ядерную войну.

25 мая в ООН заявили, что не исключают, что Россия способна применить ядерное оружие в Украине. Его использование считают"в пределах возможного".

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