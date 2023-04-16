В своем послании понтифик осудил войны, которые сеют смерть в ужасных формах.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 16 апреля, поздравил восточных христиан, которые празднуют Пасху, пишет Vatican News.

"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно на востоке, сегодня празднуют Пасху: самые дорогие, пусть же Воскресший Господь будет с вами и наполнит вас Своим Святым Духом! Благодатной Вам Пасхи! К сожалению, в страшном противоречии с Пасхальным посланием, продолжаются войны, которые сеют смерть в ужасных формах. Скорбя по поводу этой жестокости, молимся за их жертвы, прося у Бога, чтобы мир больше не должен был переживать ужасы насильственной смерти, упоенной рукой человека, переживая взамен изумление жизнью, которую дает и обновляет Своей благодатью Господь!",- сказал он.

Понтифик также отдельно обратился к россиянам и украинцам: "Пусть Господь будет с ними и поможет им помириться!".

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Пасха 2023 в Украине

В воскресенье, 16 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Для украинцев это вторая Пасха в условиях полномасштабной войны с российскими захватчиками.

В этом году верующим разрешили присутствовать на ночных богослужениях - однако при условии пребывания в храмах до завершения комендантского часа. СБУ призвала украинцев ограничить посещение массовых мероприятий, в некоторых регионах запретили посещать кладбища.

Также эта Пасха особенна тем, что сегодня в Свято-Успенском соборе службу Божью провели на украинском языке. Это произошло впервые за последние 300 лет. С самого утра двор Киево-Печерской лавры наполнился украинцами, которые пришли послушать украинскую молитву.

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