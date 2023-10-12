Кроме того, ликвидирован агент ХАМАС, который транслировал ужасную атаку на израильскую территорию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью ликвидировала высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу в результате удара по Газе.

Как пишет The Times of Israel, Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористических групп в южной части сектора Газа.

"Дом Абу Шамалы также использовался для хранения военно-морского оружия, предназначенного для использования в террористических операциях против Израиля", - сообщают в ЦАХАЛ.

В разговоре с журналистами представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что военные также ликвидировали Мустафу Шахина - агента ХАМАС, который снимал и транслировал смертоносную атаку террористической группы на юг Израиля в субботу.

"Мы сведем счеты со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью системы распознавания лиц", - говорит Хагари.

По данным ЦАХАЛа, в течение ночи они нанесли отдельные удары по десяткам объектов, принадлежащих ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль: основное

Рано утром в субботу, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Из сектора Газа в сторону страны выпустили тысячи ракет, сотни територистов проникли в израильские населенные пункты. Прорывались боевики из земли, воздуха и воды.

Известно, что жертвами нападения ХАМАС стали более 1200 человек. По официальным данным, среди них по меньшей мере три украинца.

СМИ сообщают, что ХАМАС готовил нападение на Израиль более года. Причем день атаки был выбран не случайно. Боевики совершили нападение на страну в шаббат и еврейский праздник намеренно – чтобы нанести максимальный ущерб.

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