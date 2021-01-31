Ранее ЕС решил ввести принцип контроля экспорта вакцины.

Европейский Союз дал гарантии поступления вакцины, заказанных Лондоном и произведенных в странах ЕС.

Читайте такжеВ США уже использовали почти 30 миллионов доз вакцины от коронавирусаОб этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на министра торговли Великобритании Лиз Трасс.

Заявление прозвучало после того, как Брюссель признал, что было ошибкой инициировать чрезвычайные полномочия, предусмотренные соглашением по Brexit (статья 16), для ограничения экспорта вакцин в Северной Ирландии.

"Жизненно важно, чтобы мы держали границы открытыми, сопротивлялись национализма, сопротивлялись протекционизма... Мы рады, что ЕС признал, что призыв задействовать статью 16 был ошибочным", - сказала Трасс.

"Мы абсолютно уверены, что сможем продолжить реализацию нашей программы. Мы получили гарантии от Евросоюза, что контракты не будут нарушены",- отметила она.

Что этому предшествовало

Ранее британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что Великобритания "сосредоточена на сотрудничестве" с Евросоюзом в вопросах поставки вакцин от коронавируса.

ЕС в пятницу попытался ограничить некоторое экспортные поставки вакцин от Covid-19, сославшись на чрезвычайную оговорку в соглашении о Brexit.

Однако накануне Еврокомиссия сообщила, что намерена отказаться от этих ограничений на поставки вакцин в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединенного Королевства, но на которую, по соглашению по Brexit, распространяются положения общего рынка и Таможенного союза ЕС.

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Автор: УНИАН