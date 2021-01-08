Ранее разрешение получили Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, которые уже применяются.

Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.

Читайте такжеСтепанов разгневался на скептиков украинской вакцины от COVID-19, советует " избавиться от комплексов"Об этом сообщает "Европейская правда".

Это третья вакцина, одобренная в Британии. Ранее разрешение получили Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, которые уже применяются.

Поставки вакцины Moderna станут доступными только весной. Британия предварительно заказала 17 миллионов доз. Сначала Британия заказала 7 миллионов доз, но увеличила их на 10 миллионов, чтобы как можно скорее провести иммунизацию еще большего числа людей.

Для доставки вакцины Moderna требуется температура около -20 °C-аналогично обычной морозильной камере.

Для сравнения, Pfizer/BioNTech требует температуры, близкой к -75 °C, что значительно усложняет транспортную логистику. Вакцину AstraZeneca легче хранить и распространять, поскольку ее можно хранить при нормальной температуре холодильника.

Все эти вакцины требуют второй ревакцинации, но первая доза, скорее всего, будет дана как можно большему количеству людей.

В испытаниях, в которых участвовало более 30 тысяч человек, вакцина Moderna обеспечивала почти 95% защиты от тяжелых последствий Covid.

В настоящее время около 1,5 миллиона человек в Британии получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid. Среди них почти четверть жителей Англии старше 80 лет.

Что этому предшествовало

6 января ЕС разрешил использование второй вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Решение было принято за считанные часы после того, как европейский регулятор - Европейское медицинское агентство - рекомендовало его к утверждению, признав безопасной и эффективной.

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Автор: УНИАН