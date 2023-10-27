Республиканская партия предложит Израилю отдельный пакет помощи в размере 14,5 миллиардов долларов.

Палата представителей США рассмотрит двумя отдельными пакетами новую военную помощь Украине и Израилю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление нового спикера Майка Джонсона.

"Наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей заключается в том, что нам необходимо разделить эти вопросы", - сказал Джонсон и добавил, что передал это сообщение представителям Белого дома после встречи с Байденом ранее в четверг.

Спикер отметил, что републиканцы в Палате представителей намерены найти средства для помощи в бюджете США, а не просто напечатать деньги.

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"Израиль - это отдельный вопрос. Но вот что отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти компенсацию в бюджете. Мы не просто печатаем деньги для отправки за границу. Чтобы сделать это, мы собираемся профинансировать сокращения в других местах", - сказал он.

По словам Джонсона, республиканцы Палаты представителей предложат пакет помощи Израилю в размере 14,5 миллиардов долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Помощь США Украине и Израилю

Как сообщал УНИАН, администрация Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы для Украины, Израиля и другую иностранную помощь, надеясь, что пакетное соглашение поможет ей получить всю сумму. Но растущий скептицизм среди республиканцев в Палате представителей по отношению к Украине был одним из наиболее спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за то, кто возглавит палату, кульминацией которой стало избрание Джонсона в среду.

Джонсон, республиканец из Луизианы, заявил, что США не откажутся от Украины и что победа России придаст смелости не только Кремлю, но и Китаю в отношении Тайваня. Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей отчетности по уже потраченным деньгам.

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