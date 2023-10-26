Он отмечает, что между Украиной и США как между партнерами нет никаких тайн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал желание спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майкла Джонсона проверять предоставленную помощь от США Украине, отметив, что это "естественная вещь".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об избрании Джонсона спикером Палаты представителей и о том, насколько Джонсон может что-то менять в вооруженной поддержке Украины и в контексте голосования за объединенный пакет помощи для Украины и Израиля.

"Первое голосование уже состоялось после избрания нового спикера. Голосование первое было в отношении Израиля - они сразу осудили ту агрессию, которая была со стороны "ХАМАСа" в отношении Израиля", - отметил секретарь СНБО.

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Говоря о самом избрании нового спикера, Данилов отметил, что это говорит о том, что соответствующая институция начнет работать полноценно, что для Украины является "очень позитивным сигналом".

"То, что касается голосования, - я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. Единственное что, что заявления, которые сделал спикер, - что они хотели бы проверять те деньги, ту помощь, которую они оказывают, - это абсолютно естественная вещь. Мы охотно готовы предоставить любую информацию относительно той помощи, которую мы получаем, в том числе и от Соединенных Штатов", - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что между Украиной и США как между партнерами нет никаких тайн. "И я думаю, что это не повлияет на наши отношения с Соединенными Штатами, на получение нами помощи", - заметил Данилов.

В США наконец избрали нового спикера Палаты представителей

Как сообщал УНИАН, 25 октября Палата представителей США проголосовала за избрание спикером республиканца Майка Джонсона от штата Луизиана.

51-летний конгрессмен заменил на этом посту спикера Кевина Маккарти, за отставку которого американские законодатели проголосовали в начале октября.

Президент США Джо Байден поздравил Джонсона с избранием на должность и призвал его содействовать одобрению дополнительного финансирования, где в частности речь идет и о деньгах для Украины.

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