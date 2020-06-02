Литва раскритиковала идею России отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил пакт Молотова-Риббентропа и признал его недействительным.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет попыткой фальсификации истории предложение об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решение осудить пакт Молотова-Риббентропа.

Линкявичюс говорит, что обсудил этот вопрос на встрече глав дипломатических ведомств Балтийских стран и Польши, которая состоялась во вторник, сообщает портал Delfi.

"Это одна из многих попыток фальсифицировать историю, очень жаль, но, видимо, не последний пример такой попытки. Мы постоянно наблюдаем эти примеры ", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши достигнута договоренность "пристально следить за ситуацией".

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Этому вопросу было уделено внимание и на встрече Совета Безопасности ООН, состоявшейся почти месяц назад, на которой председательствовала Эстония.

"Если это получит продолжение, мы категорически и решительно будем реагировать, координируя действия, как мы это делали до сих пор", - сказал министр.

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление "о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которой депутаты осудили этот документ и признали его недействительным. Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в конце мая зарегистрировал предложение отменить это политическое решение. Политик утверждает, что оно "не соответствует принципам исторической справедливости и было принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет" и под давлением со стороны внешних сил.

Как сообщал УНИАН, ранее президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году.

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