В рамках этого же дела к пожизненному заключению приговорили 17-летнего парня.

В Пакистане к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp приговорили 22-летнего студента.

Суд счел, что студент делился в мессенджере снимками и видео с целью оскорбить религиозные чувства мусульман, пишет Би-би-си. В добавок в рамках этого же дела к пожизненному заключению приговорили 17-летнего парня.

Оба осужденных свою вину не признали. Адвокаты молодых людей утверждали, что они "попали в ловушку".

Видео дня

Жалоба в суд была подана еще в 2022 году. В решении суда говорится, что 22-летний парень был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

Второму обвиняемому дали пожизненное заключение за распространение материалов.

Тот, кто подал жалобу, утверждал, что получил видео и снимки с трех разных мобильных номеров. При проверке соответствующими органами было выявлено, что на телефон истца были отправлены "непристойные материалы".

Отец приговоренного к смертной казни, сообщил Би-би-си, что подает апелляцию в Верховный суд Лахора.

Богохульство в Пакистане

Богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых подозреваемых линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.

В августе прошлого года в восточном городе Джаранвала были сожжены десятки церквей и домов после того, как двое христиан были обвинены в осквернении Корана.

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