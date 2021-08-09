Суд отпустил мальчика под залог, начались беспорядки.

В Пакистане толпа мусульман напала на индуистский храм из-за решения суда, который выпустил под залог обвиненного в богохульстве восьмилетнего мальчика.

Инцидент произошел в городе Бхонг в районе Рахим-Яр-Хан, в провинции Пенджаб, пишет Daily Mail.

Толпа требовала казнить ребенка.

Мальчик с семьей находится под государственной защитой, так как в провинции продолжаются беспорядки. Для подавления бунта в район перебросили военизированные формирования.

Читайте такжеМужчина наехал на семью канадских мусульман: полиция назвала причинуПо слова родных ребенка, он до сих пор не понимает, в чем было его преступление и почему его продержали в тюрьме неделю.

Известно, что мальчика задержали в прошлом месяце. Его обвинили в том, что он умышленно помочился на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. По утверждению мусульманской общины, мальчик совершил богохульство, а в Пакистане за такое грозит смертная казнь.

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Автор: Катерина Шварц