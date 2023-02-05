Экс-президент последние годы жил в изгнании в ОАЭ и лечился от тяжелого заболевания.

В Дубаэ (ОАЭ) умер паксиатнский экс-президент Первез Мушарраф.

О смерти Мушаррафа сообщила армия Пакистана, передает "Немецкая волна". В заявлении высокопоставленные военные чиновники выразили "искренние соболезнования в связи со смертью" Мушаррафа.

Соболезнования выразил и нынешний президент страны Ариф Алви.

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Экс-президенту было 79 лет. Он умер в дубайской больнице, где лечился от продолжительного заболевания.

Кто такой Первез Мушшараф

Мушарраф захватил власть в Пакистане в 1999 году в результате бескровного военного переворота.

За более чем 7 лет (с 2001 по 2008 годы) своего пребывания на посту президента, на Мушаррафа было осуществлено как минимум три покушения. Он добровольно ушел в отставку на фоне грозившего ему импичмента и уехал за границу. Затем , вернувшись в страну, попытался снова принять участие в президентских выборах, но был арестован и лишен возможности баллотироваться.

Потом Мушарраф был заочно приговорен к смертной казни, но решение суда было отменено. Экс-президент уехал из Пакистана и все это время жил и лечился в Дубае.

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