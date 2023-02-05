В Дубаэ (ОАЭ) умер паксиатнский экс-президент Первез Мушарраф.
О смерти Мушаррафа сообщила армия Пакистана, передает "Немецкая волна". В заявлении высокопоставленные военные чиновники выразили "искренние соболезнования в связи со смертью" Мушаррафа.
Соболезнования выразил и нынешний президент страны Ариф Алви.
Экс-президенту было 79 лет. Он умер в дубайской больнице, где лечился от продолжительного заболевания.
Кто такой Первез Мушшараф
Мушарраф захватил власть в Пакистане в 1999 году в результате бескровного военного переворота.
За более чем 7 лет (с 2001 по 2008 годы) своего пребывания на посту президента, на Мушаррафа было осуществлено как минимум три покушения. Он добровольно ушел в отставку на фоне грозившего ему импичмента и уехал за границу. Затем , вернувшись в страну, попытался снова принять участие в президентских выборах, но был арестован и лишен возможности баллотироваться.
Потом Мушарраф был заочно приговорен к смертной казни, но решение суда было отменено. Экс-президент уехал из Пакистана и все это время жил и лечился в Дубае.