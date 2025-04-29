Обе страны имеют в своем арсенале ядерное оружие.

На границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия. Перестрелку зафиксировали в секторе Паргвал-Ахнур в Джамму.

Об этом сообщает Clash Report. Отмечается, что район находится на международной границе в Джамму, а не на линии соприкосновения. Бои там – достаточно редкое явление.

На ситуацию уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там говорят, что коммуницируют с Индией и Пакистаном и призывают стороны "избегать эскалации". Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует связаться с министрами иностранных дел Индии и Пакистана сегодня или завтра.

Видео дня

В сети уже распространяется видео, на котором, как утверждается, слышны звуки боев:

Примечательно, что ранее армия Индии получила "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа". Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя недавний теракт, сообщает The Times of India.

Тем временем премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал генсекретаря ООН Антониу Гуттериша "посоветовать Индии проявлять сдержанность".

Известно, что во время телефонного разговора Гутерриш "выразил свою глубокую обеспокоенность ростом напряженности между Индией и Пакистаном и подчеркнул необходимость избегать конфронтации, которая может привести к трагическим последствиям".

"Он предложил свои добрые услуги для поддержки усилий по деэскалации", – говорится в заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Стоит отметить, что и Индия, и Пакистан являются ядерными державами.

Эскалация между Пакистаном и Индией: что предшествовало

22 апреля в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. В основном, жертвами были туристы.

Индия обвинила в инциденте Пакистан. Армия страны обвинения отвергает. На фоне инцидента отношения между Индией и Пакистаном серьезно ухудшились. Так, в Нью-Дели решили приостановить действие договора по водам реки Инд, которому уже 60 лет. Также был закрыт единственный сухопутный переход между странами, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

Накануне в Минобороны Пакистана заявили, что война с Индией может начаться в течение ближайших 2-4 дней. Там добавили, что в случае обычного вооруженного конфликта обе страны должны воздерживаться от применения ядерного оружия.

Примечательно, что 25 апреля пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф говорил следующее:

"Любое действие, инициированное Индией, получит массированный ответ. Если они начнут атаковать или что-то подобное, будет серьезное возмездие. Очевидно, что это перерастет в полномасштабную войну. Напряженность между ядерными державами всегда вызывает тревогу. Мир должен обратить на это внимание. Это две ядерные державы на субконтиненте – если ситуация выйдет из-под контроля, последствия будут катастрофическими", – сказал он.

29 апреля СМИ сообщали, что Пакистан сбил "индийский" дрон уже после ядерного предупреждения.

Исследование Принстонского университета 2019 года предупреждает, что в случае ядерной войны между этими странами за часы могут погибнуть 125 млн человек. Также это может привести к глобальному голоду для миллиардов людей.

Отмечалось, что ядерный арсенал Индии составляет 100 боеголовок, Пакистана – 150. Некоторые СМИ приводять более высокие оценки.

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