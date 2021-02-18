Сегодня на севере Швейцарии небольшой самолет упал в Боденское озеро во время захода на посадку к местному аэродрому.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Самолет, направлявшийся к аэродрому Альтенрайн на берегу озера, и исчез незадолго до полудня. На место прибыли спасательные службы.
Читайте такжеВ Бразилии разбился самолет с футболистами местного клуба
По предварительной информации, на борту самолета находился только пилот. Его спасли и доставили в больницу, сообщила полиция в кантоне Сент-Галлен.
Полиция заявила, что спасатели не смогли сразу найти обломки. Что стало причиной аварии пока неизвестно. Отмечается, что над озером в момент инцидента был сильный туман.
Вас также могут заинтересовать новости
- В США самолет с четырьмя пассажирами упал в реку
- Во Франции столкнулись два легкомоторных самолета, погибли пять человек
- В Индонезии упал пассажирский самолет
- 16-летний кениец перелетел из Британии в Нидерланды в отсеке для колес (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram