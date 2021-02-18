Над Боденским озером в момент происшествия был сильный туман.

Сегодня на севере Швейцарии небольшой самолет упал в Боденское озеро во время захода на посадку к местному аэродрому.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Самолет, направлявшийся к аэродрому Альтенрайн на берегу озера, и исчез незадолго до полудня. На место прибыли спасательные службы.

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По предварительной информации, на борту самолета находился только пилот. Его спасли и доставили в больницу, сообщила полиция в кантоне Сент-Галлен.

Полиция заявила, что спасатели не смогли сразу найти обломки. Что стало причиной аварии пока неизвестно. Отмечается, что над озером в момент инцидента был сильный туман.

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Автор: УНИАН