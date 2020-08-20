У здания ФСБ в Москве прошел пикет в поддержку Навального, есть задержанные

Пикеты в поддержку Навального прошли в ряде российских городов, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск.

У здания ФСБ в Москве прошел пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован в Омскую больницу, предположительно, вследствие отравления.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

Сегодня вечером к зданию ФСБ вышли несколько десятков человек, среди которых были и представители СМИ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала. Известно как минимум о шести подобных случаях.

Как передает Интерфакс, пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск. В частности, в последнем задержали координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину, вышедшей с плакатом, на котором было написано, что оппозиционера отравили.

Читайте такжеЛичный врач Навального приняла предложение Кремля

Отравление Навального: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко