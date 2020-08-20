У здания ФСБ в Москве прошел пикет в поддержку Навального, есть задержанные
У здания ФСБ в Москве прошел пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован в Омскую больницу, предположительно, вследствие отравления.
Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live.
Сегодня вечером к зданию ФСБ вышли несколько десятков человек, среди которых были и представители СМИ. Тех, кто поднимал плакаты или выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционера, полиция задерживала. Известно как минимум о шести подобных случаях.
Как передает Интерфакс, пикеты в поддержку Навального прошли и в других российских городах, таких как Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Мурманск. В частности, в последнем задержали координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину, вышедшей с плакатом, на котором было написано, что оппозиционера отравили.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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