Российский оппозиционер Алексей Навальный будет проходить реабилитацию в Германии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, который может занять несколько недель.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала " Навальный LIVE".

"Естественно, процесс восстановления Навального займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель", – заявила Ярмыш.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в Германию.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора