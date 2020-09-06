Британский министр также подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что версия о причастности власти РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального кажется наиболее правдоподобной.

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Как сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативного объяснения, учитывая предыдущую российскую государственную практику использования такого вещества в Солсбери, учитывая трудности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это же очень опасное вещество", - сказал Рааб.

По мнению Рааба, нужно провести расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, с которым Россия должна сотрудничать.

Реакция главы МИД Великобритании

Британский министр также подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны.

"Использование химического оружия в таком контексте - это чистой воды гангстеризм, а в России есть международные обязательства не использовать подобные вещества", - добавил он.

В МИД РФ заявили, что в разработке нервно-паралитических веществ группы "Новичок" принимали участие специалисты западных стран и структур НАТО.

Что этому предшествовало

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

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Перевод: УНИАН