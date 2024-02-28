Французов не интересует война в Украине и они не разделяют громких заявлений своего президента по этому поводу.

Неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно гипотетической отправки войск в Украину свидетельствует о его намерении взять на себя лидерство в Западном мире и возглавить коалицию стран, поддерживающих Украину. Однако внутриполитическая ситуация в самой Франции может стать ему помехой, пишет Politico.

Как отмечают журналисты, в своем заявлении Макрон прямо акцентировал, что сейчас в российско-украинской войне "на кону Европа".

"Нет сомнений, что президент Эммануэль Макрон хочет взять на себя мантию глобального лидерства и перезапустить слабую поддержку Украины Западом, но французская политика сделает для него эту роль трудной", - утверждает издание.

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Politico отмечает, что вся французская оппозиция уже набросилась на Макрона из-за его громкого заявления. Его раскритиковали как крайне правые, такие как Марин Ле Пен, так и левые силы, в частности влиятельная Социалистическая партия. Даже центристы осудили "демонстрацию мышц президента".

Слова Макрона не нашли поддержки и среди рядовых французов, что является главной проблемой для президента, учитывая проседание рейтингов его центристской либеральной партии.

Французский социолог Бруно Жанбарт высказал предположение, что свое заявление Макрон адресовал прежде всего другим западным лидерам. Ведь ранее его жестко критиковали за "близость" к российскому президенту Владимиру Путину в начале войны.

Кроме того, Францию постоянно критикуют за недостаточные объемы военных поставок Украине, учитывая большой военный бюджет страны. Politico предполагает, что новое заявление Макрона имело целью исправить это впечатление и показать решимость помогать Украине.

Однако самый большой вызов для Макрона заключается в том, что его амбиции не соответствуют господствующим настроениям во Франции в отношении Украины. Для французов война не является большим цивилизационным столкновением за европейскую демократию и свободу, как ее видят страны Восточной Европы, которые все еще помнят времена "правления России".

Социологические опросы свидетельствуют, что за два года уровень симпатий к Украине среди французов упал на 24 процентных пункта - до 58%. При этом лишь 50% французов поддерживают поставки оружия Украине.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, в понедельник Макрон заявил журналистам, что обсуждал идею отправки войск в Украину. По его словам, сейчас эта идея не имеет поддержки, но исключать ее полностью нельзя. При этом он подчеркнул, что Европа не имеет права допустить победу Путина в Украине.

Хотя большинство стран Европы после этого выступили с заявлениями, в которых заверили в отсутствии планов помогать Украине своими войсками, нашлись и те, кому идея понравилась. В частности в Литве отметили, что идея достойна внимания, ведь в Украине решается судьба Европы.

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