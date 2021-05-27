Основатель компании Amazon Джефф Безос 5 июля официально уйдет с поста генерального директора компании.
Об этом сообщает CNN.
Безос останется исполнительным директором компании и будет заниматься новыми проектами и инициативами. Должность генерального директора займет Энди Ясси, который сейчас занимается веб-сервисами компании.
Сообщая сотрудникам о том, что покидает свой пост, Безос назвал дату "сентиментальной".
"Мы выбрали эту дату, потому что она дорога мне. Это день, когда в 1994 году, ровно 27 лет назад, компания Amazon была основана", - сказал он.
Впервые о желании покинуть свой пост Джефф Безос объявил в феврале 2021 года.
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Состояние Джеффа Безоса
Безос является самым богатым человеком планеты. Forbes оценивает его состояние в $189,2 млрд. По данным BloombergBillionaires Index, основатель Amazon занимает первое место со $189 млрд.
Он основал Amazon в 1994 году и по состоянию на 2020 год рыночная капитализация Amazon оценивалась в $1,54 трлн.
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