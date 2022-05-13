Из зала вышли четыре человека.

Несколько членов Свободной демократической партии покинули заседание комитета по политике в отношении Украины во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом пишет Spiegel.

Группа из четырех человек преждевременно покинула встречу, посвященную войне в Украине. Среди них был спикер фракции по вопросам политики безопасности Маркус Фабер.

Он написал в Twitter, что у канцлера была возможность объясниться перед комитетом.

"К сожалению, многие ответы не были даны. Я надеюсь, что мы сможем наверстать упущенное", - написал Фабер.

Позднее он прокомментировал инцидент иначе, аргументировав выход из зала "последующими встречами" и поблагодарил Шольца "за конструктивный обмен мнениями".

"Сегодня в очередной раз стало ясно, что в решении о поставках тяжелых вооружений Украине мы едины. Сейчас мы быстро реализуем то, что мы инициировали в Бундестаге", - отметил он.

Председатель комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн осторожно раскритиковала действия своих коллег по партии и сообщила об "очень конструктивном разговоре" после встречи. Именно она ранее обвиняла Шольца в нерешительности в вопросах поставки тяжелого вооружения в Украину.

В Социал-демократической партии были раздражены уходом депутатов во время выступления Шольца.

"Не было абсолютно никакой причины выходить немного расстроенным. Канцлер ответил на все вопросы очень объективно. И было бы актом вежливости остаться за пять минут до конца, тем более, что весь сеанс прошел очень спокойно", - сказал журналистам Джо Вайнгартен.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Известно, что канцлера Германии часто критиковали за нерешительную позицию по поводу поставок вооружения Украине.

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