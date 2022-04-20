Мельник перечислил вооружение, которое ФРГ могла бы отправить Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно того, что страна исчерпала ресурсы для поставки необходимого вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью Мельника агентству dpa.

Дипломат отметил, что в Украине заявление Шольца встретили "с большим разочарованием и горечью".

С одной стороны, отметил Мельник, готовность Германии выделить дополнительное финансирование на вооружение можно только приветствовать. Однако с другой – вопросов до сих пор больше, чем ответов.

"Утверждение, что бундесвер больше не может ничего поставить Украине, непонятно", - признался Мельник.

По его информации, на вооружении немецкой армии свыше 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых около 100 используют только для учений и тренировок, и поэтому их можно было передать Украине.

Кроме того, продолжил посол, в бундесвере есть около 800 бронетранспортеров "Фукс", значительная часть которых не используется и поэтому может быть немедленно отправлена в Украину.

"Поставка самоходных гаубиц 2000 тоже могла бы иметь решающее значение", - сказал Мельник, добавив, что на вооружении бундесвера есть около 120 такой дальнобойного артиллерийского оружия.

Что сказал Шольц

Во вторник вечером Шольц дал четко понять, что Германия не будет поставлять Украине вооружение со складов Минобороны: "Здесь мы должны признать, что наши возможности достигли своего предела".

Вместо этого он объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия от немецких производителей. Например, противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы, а также то, что могут применить в артиллерийском бою.

Вас также могут заинтересовать новости: