Поддержка Украины - это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг рассчитывает, что Конгресс США одобрит поддержку для Украины на примере Европейского Союза, который принял решение создать украинский фонд объемом на 50 млрд евро на четырехлетний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь отметил, что сегодня и завтра состоится виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн-19") и встреча Совета Украина-НАТО.

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"Обе эти встречи будут сосредоточены на нашей поддержке. Мы продолжаем помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всех вопросах: от закупок до логистики. Союзники продолжают делать большие поставки оружия, снаряжения и боеприпасов. Эта поддержка имеет большое значение. С нашей помощью, отважные украинцы отвоевали половину территории, которую захватила Россия, открыли коридор в Черном море и наносят большие потери российским силам", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что поддержка Украины со стороны НАТО - это трансатлантическое распределение бремени между странами-членами.

"Я приветствую недавнее решение Европейского Союза относительно большого нового пакета поддержки, и я рассчитываю, что Конгресс США последует примеру. Это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность", - сказал Столтенберг.

Помощь США для Украины - главные новости

Администрация президента США Джо Байдена еще в октябре обратилась к Конгрессу с запросом об одобрении дополнительной помощи для Украины на сумму около 60 млрд долларов. Этот запрос включал пакет международной помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

С тех пор в Конгрессе США республиканцы не давали возможности одобрить этот запрос из-за требования сперва решить внутренние проблемы США, которые возникли на южной границе с Мексикой из-за массового наплыва нелегальных мигрантов.

С тем, Сенат США 13 февраля одобрил пакет международной помощи, который предусматривает выделение Украине помощи на сумму 60,06 млрд долларов.

В то же время, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование.

Сенатор Том Тиллис, поддержавший законопроект с дополнительной помощью для Украины, сообщил, что общался с членами Палаты представителей, и если спикер Джонсон не поставит этот законодательный акт на голосование, то представители демократов и республиканцев могут обойти позицию руководства нижней палаты Конгресса и подписать петицию для одобрения законопроекта.

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