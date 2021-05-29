Считается, что это индийский вариант с мутациями, изначально принадлежащими британскому варианту.

Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на вьетнамское издание VnExpress.

«После выполнения секвенирования генов у недавно заболевших пациентов мы обнаружили новый вариант (коронавируса), который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании», - сказал Нгуен Тхань Лонг.

Он уточнил, что это индийский вариант с мутациями, изначально принадлежащими британскому варианту.

По словам Нгуен Тхань Лонга, лабораторные культуры нового варианта, который является гораздо более заразным, чем ранее известные, показали, что вирус очень быстро реплицировался, что объясняет, почему так много новых случаев появилось в разных местах страны за короткий период.

Читайте такжеБайден пообещал обнародовать результаты расследования о происхождении COVID-19После успешного сдерживания распространения COVID-19 в прошлом году Вьетнам теперь борется со вспышкой, которая распространяется быстрее, отмечает издание. С конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны коронавирусом заразились почти 3,6 тыс. человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных в стране.

Власти Вьетнама ранее сообщали о циркуляции в стране семи штаммов вируса.

На данный момент во Вьетнаме зарегистрировано 6 тыс. 396 случаев COVID-19, 47 человек умерли.

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Автор: Виктория Токарева