Несмотря на разговоры об изоляции и санкциях, по факту, мир определенным образом продолжает поддерживать Россию. Речь не только о поддержке деньгами, а, скажем так, и о продолжении рукопожатий с убийцами. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш едет в Россию и встречается с диктатором, против которого Международным уголовным судом выдан ордер на арест, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает сотрудничество с государством-террористом, которое держит в заложниках Запорожскую АЭС, все еще организует семинары и тренинги по ядерной безопасности на территории России.

Однако все же нужно разделять некоторые вещи. Да, МАГАТЭ является частью структуры ООН. Но МАГАТЭ - очень специфическая организация. На нее влияют страны, которые имеют ядерное оружие и замкнутые ядерные циклы. Таких стран в мире не очень много - Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Япония. Россия, используя свое положение, влияет в том числе на работу МАГАТЭ, ведь контролирует рынок обогащенного урана, который нужен для атомных электростанций по всему миру. Но только два года назад был создан консорциум для того, чтобы избавиться от этой зависимости от России.

Но стоит понимать, что это очень трудно сделать, потому что речь идет не о нефти или газе. Обогащение урана - это специфические технологии. Даже в Европе сейчас около 20 блоков, которые строили во времена Советского Союза. Например, Украине, чтобы заменить ядерное топливо на ЗАЭС, понадобилось 15 лет огромной работы. Поэтому с МАГАТЭ действительно есть сложности. И избавиться от влияния России на МАГАТЭ пока проблематично.

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В то же время, МАГАТЭ вполне могло пойти на шаги, которые сделали бы "Росатому" "больно". Например, объявить мораторий на ввод в действие новых блоков АЭС, которые "Росатом" строит по всему миру. Ведь лицензирование все равно дает МАГАТЭ. Но они этого не сделали. Поэтому влияние россиян на МАГАТЭ остается очень значительным, а к развитым странам, которые не проявляют свою волю, чтобы заставить агентство это сделать, возникают вопросы.

Фактически, Запад по своей глупости отдал россиянам рынок обогащения урана. Раньше все было хорошо, все зарабатывали деньги. А теперь россияне выкручивают всем руки, имея у себя такой козырь.

Что касается ООН вообще, понятно, что когда генеральный секретарь Антонио Гутерреш приехал на саммит в российской Казани, этим он показал, что эта организация в нынешнем виде уже не может существовать. Не знаю, какая у него была мотивация, но, видимо, компромат и деньги творят чудеса. Когда ты приехал в страну, которая нагло нарушает устав ООН, к человеку, против которого Международным уголовным судом выдан ордер на арест, то обнулил авторитет своей организации. Это особенно заметно, учитывая, что до этого Гутерреш не приехал на саммит мира, который организовывала Украина. И таким образом он показал, что международные организации, организации с мировым именем находятся под влиянием авторитарных стран. А самое смешное и самое парадоксальное, что основными взносами и держателями этих организаций являются развитые страны, те же самые США.

Будет ли, учитывая это, ООН переформатирована? Вероятно, это произойдет по результатам какого-то неизбежного глобального конфликта (например, между США и Китаем - постоянными членами Совбеза), как это было с Лигой наций. Скорее всего, появится какая-то другая организация, которая будет построена на других принципах.

Наконец, следует понимать, что Третья мировая уже продолжается, просто пока ее так не называют. Впрочем, когда в свое время Германия напала на Польшу, тоже никто не писал, что началась Вторая мировая. Но после того, как военные из Северной Кореи начали появляться на украинской границе, это уже является признаком того, что война превратилась в мировую. Постепенно это всем становится понятно.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы