Аналитики определили вероятное место расположения вражеской установки.

Российские оккупационные войска, вероятно, разместили на территории захваченной Запорожской атомной электростанции свою зенитную установку. Об этом сообщает украинский OSINT-проект "КиберБорошно".

Авторы проанализировали видео, на котором заснят огонь вражеской зенитной установки на территории ЗАЭС. Аналитики установили, что на кадрах – шестой энергоблок станции.

"Вражеская ЗУ (зенитная установка, – УНИАН) ведет огонь возле 6 реактора ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Аналитики определили вероятное местоположение вражеской установки:

Также опубликовано видео с огнем из вражеской установки на территории станции.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

21 октября 2024 года, из-за систематических обстрелов со стороны РФ Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Питание тогда происходило с помощью только одной линии электропередачи.

На следующий день, 22 октября, специалисты смогли восстановить работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС и объединенную энергетическую систему Украины.

В начале октября россияне атаковали магистральную подстанцию и обесточили одну из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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