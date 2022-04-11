9 апреля Нехаммер посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит российского президента Владимира Путина в Москве, чтобы донести ему "правду" о войне РФ против Украины.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет DW.

"Очень важно встретиться лицом к лицу и сказать ему (Путину – ред.), какова реальность: де-факто этот президент морально проиграл войну. В его же интересах, чтобы хоть кто-то сказал ему правду. Я думаю, что это важно, и мы обязаны сделать это ради нас самих, если мы хотим спасти человеческие жизни", - сказал Шалленберг.

Министр добавил, что Австрия не хочет опускать никакой возможности встречи сторон на таком уровне.

"Мы должны положить конец гуманитарной адской ситуации в Украине. Каждый голос, который поможет Путину увидеть реальность за стеной Кремля, - это не потерянный голос", - цитирует главу МИД CNN.

Австрия не входит в НАТО и не поставляет Украине оружие. Тем не менее, страна предоставила Киеву гуманитарную помощь, а также каски и защитные жилеты для гражданского пользования.

Нехаммер накануне заявил, что хотя Австрия и нейтральная в военном смысле, "мы понимаем, что должны помогать там, где имеют место несправедливость и военные преступления".

9 апреля Нехаммер посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Австрии заявил, что страна не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: