Беларусский диктатор посетовал, что спецслужбы не успевают давать отпор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев. Он снова заявил об "очень серьезных угрозах".

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО (война против Украины – УНИАН) Российской Федерации – операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", - цитирует Лукашенко беларусское агентство Белта.

При этом беларусский диктатор заявил, что его спецслужбы не могут за всем угнаться из-за технического развития.

Видео дня

"Люди должны понимать: мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем. И у нас, и у вас (в России - УНИАН) появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они ("враги" - УНИАН) находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор", - подытожил Лукашенко.

Визит Нарышкина в Беларусь - что известно

4 апреля в Минск прибыл директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. В ходе визита глава российской разведки встретился с Лукашенко. На встрече также присутствовал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

При этом Нарышкин выдал кремлевские нарративы, в частности он заявил, что Польша ждет "удачного момента", чтобы захватить западные регионы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: