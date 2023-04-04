Сергей Нарышкин заявил, что захват западной части Украины - "вожделенная мечта польских националистов".

Руководитель Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин отличился новой порцией бреда. Он заявил, что "Польша хочет взять под контроль часть украинских территорий, но ждет удачного момента".

"Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными кресами является вожделенной мечтой польских националистов. Это уже становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может", - цитирует главного российского разведчика беларусское агентство Белта.

При этом он заявил, что Варшава помогает Киеву бороться с российскими оккупантами, чтобы в "удачный момент" захватить часть украинской территории.

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"Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. Поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта (войны в Украине - УНИАН) и заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины и украинского народа", - подытожил Нарышкин.

Бред россяин про захват Польшей территорий Украины - что известно

Кремлевский нарратив про захват Польшей украинских территорий звучит уже не впервый раз. Связано это с тем, что Варшава активно помогает Киеву в борьбе с российскими оккупантами и вложью Москвы на всех уровнях.

Так, ранее заместитель главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Венгрия и Польша захватят западные области Украины, Евросоюз развалится после возвращения в его состав Британии, а на базе Германии будет создан "четвертый рейх", в который якобы войдут Румыния, Польша, Словакия, Чехия и "Киевская Республика".

Также российские пропагандисты публиковали "карты", на которых якобы Украину уже поделили ее соседи.

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