Первые масштабные ротации российских войск в Беларуси наблюдались еще с октября 2022 года, но Лукашенко публично это замалчивал.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко признался, что позволил российскому диктатору Владимиру Путину проводит масштабные ротации войск РФ на белорусской территории еще с осени 2022 года.

Об этом политик "проговорился" во время своего ежегодного послания к белорусам и парламенту, комментируя присутствие российских солдат в Беларуси.

"С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются Вооруженные силы российской армии", - заявил он.

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Лукашенко уточнил, что солдаты РФ занимаются в Беларуси боевой подготовкой и якобы готовы вместе с белорусской армией защищать "общее" с Россией оборонное пространство.

При этом граждан Беларуси Лукашенко призвал "не париться" по этому поводу.

"И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, подготовка. Где надо - вооружаются, материально обеспечиваются. Под нашим командованием", - выдал глава Беларуси.

Ротации войск РФ в Беларуси

Напомним, что первые масштабные ротации российских войск в Беларуси наблюдались еще с октября 2022 года в период развертывания так называемой региональной группировки войск.

В начале 2023 года на белорусских полигонах произошли две крупные ротации солдат Вооруженных сил РФ: с 5 по 14 января и с 24 февраля по 4 марта в рамках завершения подготовки и боевого слаживания подразделений. После этого оккупантов эшелонами перебросили на войну в Украине, а им на замену подъехали новые подразделения российских солдат.

Буквально 7 марта в Беларуси мониторинговая группа Беларускі Гаюн зафиксировала очередную переброску эшелонов техники РФ в рамках новой ротации.

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