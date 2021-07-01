Судьба еще 145 человек остается неизвестной.

На седьмой день после обрушения 12-этажного жилого здания в Серфсайде (округ Майами-Дейд во Флориде, США) спасатели извлекли из-под завалов тела двух девочек 4 и 10 лет.

Останки их 52-летнего отца обнаружили ранее, в субботу и опознали в понедельник, передает AP. Тела детей и их 42-летней матери вытащили в среду, 30 июня.

Таким образом, количество подтвержденных погибших достигло 18. 145 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Причина обрушения дома устанавливается. Однако в отчете инженеров за 2018 год говорится, что площадка бассейна на первом этаже здания опиралась на бетонную плиту, имевшую "серьезные структурные повреждения" и нуждающуюся в капитальном ремонте. В отчете также отмечены "обильные трещины" в бетонных колоннах, балках и стенах парковки в здании.

Читайте такжеПод завалами дома в Майами ищут сестру первой леди Парагвая с мужем и детьмиЗа два месяца до обрушения председатель совета директоров в письме жителям сообщал, что проблемы, обнаруженные инспекцией 2018 года, "значительно ухудшились" и что капитальный ремонт будет стоить не менее 15,5 миллиона долларов.

Обрушение жилого дома в Сарфсайде: что известно

В прошлый четверг, 24 июня, в округе Майами-Дейд обрушился 12-этажный жилой дом Champlain Towers South, построенный в 1981 году. В здании было 136 квартир.

11 человек были госпитализированы с травмами. По состоянию на 1 июля известно о 18 погибших. Поиски продолжаются.

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Перевод: Катерина Комолова