Отмечается важность сохранения внимания НАТО на события в Черном море.

Из-за обнаружения на территории Румынии обломков российских "Шахедов" и поражения гражданского судна с зерном между министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску и госсекретарем США Энтони Блинкеном произошел телефонный разговор. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Говорится, что министр иностранных дел страны Луминица Одобеску и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в четверг, 12 сентября, телефонную дискуссию по ситуации в области региональной безопасности. В частности речь шла о нарушении воздушного пространства Румынии во время атак РФ на украинские порты, расположенные на Дунае. Также обсуждалось нападение России в Черном море на торговое судно, которое перевозило зерно.

"Министр иностранных дел приветствовала поддержку и солидарность США и союзников с Румынией и подчеркнула важность сохранения внимания НАТО на события в Черном море и в регионе", - сказано в заявлении. Видео дня

Одобеску приветствовала подтверждение обязательств США по защите "каждого сантиметра союзной территории". Она также отметила, что союзники должны выполнить все взятые на себя обязательства, чтобы обеспечить безопасность евроатлантического пространства в целом и в Черноморском регионе в частности.

"Два чиновника обсудили последние события, связанные с их поддержкой Украины в борьбе с незаконной и неоправданной агрессией Российской Федерации. Американская сторона подтвердила свою благодарность за решение Румынии передать Украине систему PATRIOT, что имеет особое значение в контексте продолжения российских воздушных атак против украинской гражданской инфраструктуры. Госсекретарь США отметил готовность США продолжать меры по укреплению обороноспособности Румынии", - сказано в сообщении.

Атака РФ на судно с продовольствием и "Шахеды" в стране НАТО

Напомним, накануне в Черном море армия РФ ударила по гражданскому судну с пшеницей. Оккупанты ударили по гражданскому судну под флагом Сент-Китс и Невис крылатыми ракетами, предположительно Х-22, с самолетов Ту-22. Балкер AYA находился за пределами Украинского морского коридора и территориальных вод Украины.

В результате поражения значительные повреждения получил балкер, который осуществлял перевозку зерна из порта "Черноморск" (Одесская область) в Египет и на тот момент был в Черном море - в исключительной морской экономической зоне Румынии.

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