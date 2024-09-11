Министерство обороны Британии заявляет, что поддержка Киева "ограничила" возможности армии по обучению собственных войск.

Министерство обороны Великобритании заявило, что военная поддержка, оказываемая Украине, "ограничила" возможности армии по подготовке собственных солдат, поскольку сократила доступность учебных объектов.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на опубликованный доклад, из-за подготовки военнослужащих ВСУ на полигонах в Британии заявки британских армейских подразделений на проведение тренировочных занятий в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

"Это объясняется тем, что четверть учебных площадей армии используется для операции Interflex - программы базовой подготовки пехоты в Великобритании, в которой приняли участие более 45 тысяч украинских новобранцев", - пишет издание.

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Кроме того программа Interforge – по подготовке украинских морских пехотинцев - в начале этого года была перенесена в Нидерланды, поскольку "использование учебных объектов в Великобритании угрожало поставить под угрозу собственные потребности Королевской морской пехоты в подготовке".

Также сообщается, что с момента начала войны Украине было передано оборудование из собственных запасов Великобритании на сумму 171,5 млн фунтов стерлингов, а также потрачено 2,4 млрд фунтов стерлингов на закупку нового оборудования для Киева.

Как отметил глава Аудиторского офиса Гарет Дэвис, планируя будущую поддержку Украины, Министерство обороны должно найти баланс между стратегическими интересами Великобритании и поддержанием ее собственного военного потенциала, включая обеспечение надлежащих запасов оборудования и достаточной подготовки британских войск.

В то же время представитель Минобороны Британии отметил, что "все британские войска имеют доступ к соответствующим тренировкам, необходимым для поддержания готовности к защите Великобритании и выполнения наших обязательств перед НАТО".

Европа готовится к войне

Нидерланды существенно увеличат расходы на оборону, чтобы быть готовыми к возможной войне с РФ. Правительство страны увеличит расходы на оборону на 2,4 миллиарда евро в год, а также на 1,5 млрд евро дополнительных расходов на "боевую мощь". Также будет восстановлен танковый батальон, закуплено больше истребителей F-35 и добавлены противолодочные фрегаты.

А Бельгия недавно обнаружила, что у нее хватит боеприпасов только на 24 часа войны. Теперь выяснилось, что у нее нет ПВО, и страна нуждается в комплексах Patriot.

Это при том, что на территории Бельгии размещен один из критически важных для всего Альянса объектов инфраструктуры - морской порт Антверпен, который в случае необходимости должен стать одним из ключевых перевалочных пунктов при переброске войск и вооружения из США в Европу.

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