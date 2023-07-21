Ночью РФ обстреляла ангары с зерном в Одесской области ии сожгла 120 тонн урожая.

Российское Министерство обороны заявило, что ракетный удар по складам с украинским зерном позволил сорвать подготовку "терактов" против РФ. Об этом говорится в дневной сводке российского военного ведомства.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

Также российское Минобороны утверждает, что оккупационные войска смогли отразить все наступательные действия украинской армии на Донбассе и в Запорожской области. При этом агрессор заявляет о нанесении значительного урона ВСУ в живой силе и боевой технике.

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Ракетные удары по зерновой инфраструктуре

Минувшей ночью агрессор атаковал ракетами южные регионы Украины. Утром спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ракеты "Калибр" и "Оникс" попали по территории агропредприятия в Одесской области. Она уточнила, что речь идет именно о зернохранилищах, и напрямую связала эти атаки со срывом "зерновой сделки".

Позже Одесская областная прокуратура уточнила, что в результате обстрела и пожара уничтожены по меньшей мере три зерновых ангара, повреждены административные помещения и сельскохозяйственная техника. Также повреждения получила и спасательная техника ГСЧС, которая прибыла для тушения пожара и находилась на территории агрофирмы в момент повторного попадания ракеты по территории того же предприятия.

В результате этой атаки оккупантам удалось уничтожить также 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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