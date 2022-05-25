Эстония - один из самых главных союзников Украины.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил мнение, что россиян нужно просто выбить с территории Украины, а не искать дипломатического пути прекращения войны.

Его цитирует ERR.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим учения в достаточном объеме, системы вооружения, чтобы было меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно быстрее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины", - убежден Лаанет.

Министр добавил, что украинский народ продемонстрировал большой героизм, чтобы остановить агрессора и дать отпор.

Напомним, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

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