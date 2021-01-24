В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих.
Читайте такжеЕС в понедельник будет решать, как реагировать на массовые задержания россиян за протесты
Такие данные на утро 24 января приводит сайт «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных – в Москве (1294), Санкт-Петербурге (489) и Новосибирске (96). Массовые задержания прошли во многих крупных городах России.
Как сообщает «Медуза», общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей суммарно по всей стране задерживали 12 июня 2017 года — 1769 человек.
Большинству задержанных вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции и о «создании помех городской инфраструктуре».
Протесты в России
- В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.
- Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram