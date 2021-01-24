До этого рекордное число людей суммарно по всей стране задерживали летом 2017 года.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих.

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Такие данные на утро 24 января приводит сайт «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных – в Москве (1294), Санкт-Петербурге (489) и Новосибирске (96). Массовые задержания прошли во многих крупных городах России.

Как сообщает «Медуза», общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей суммарно по всей стране задерживали 12 июня 2017 года — 1769 человек.

Большинству задержанных вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции и о «создании помех городской инфраструктуре».

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Дмитрий Захаров