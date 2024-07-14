По его словам, Иран "стремится к миру для народов России и Украины".

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна под его властью сохранит взаимоотношения с Россией, однако стремится к миру для россиян и украинцев.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность к расширению и активизации нашего сотрудничества", - написал Пезешкиан в колонке для Tehran Times

По его словам, Иран "стремится к миру для народов России и Украины". Президент подчеркнул, что новое руководство страны будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.

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"Я буду продолжать отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, в частности в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз", - написал Пезешкиан.

Смена президента в Иране

Как сообщал УНИАН, 19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

Уже 6 июля во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а его соперник - консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Новоизбранный президент представляет реформистов и хочет дружить с США.

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